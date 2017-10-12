Видео: в Мордовии из Мокши подняли автомобиль с телом погибшего рыбака

В Сети появилась видеозапись извлечения из Мокши автомобиля с телом утонувшего рыбака из Сарова Романа Поздова. Напомним, трагедия произошла в Мордовии рядом с селом Пурдошки.

Недалеко от базы отдыха "Гайдар" одна из поисковых групп нашла следы шин от автомобиля, ведущие в реку. На место прибыли спасатели, которые и подняли машину.

Сейчас в трагедии разбираются следователи республиканского СКР.

Ранее жена погибшего выразила мнение, что Поздов сам не справился с управлением иномарки "Рено", в результате чего машина съехала в реку. Выбраться из машины рыбак не смог.