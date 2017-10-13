Бабушка-нарушительница из Саранска попала под колеса микроавтобуса

В Саранске произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадала пожилая женщина. Бабушка нарушила ПДД, переходя дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате на нее наехал "Форд Транзит", несмотря на то, что водитель пытался резко затормозить, передает пресс-служба ГИБДД по РМ.

К счастью, пенсионерка сильно не пострадала. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели пострадавшую и приняли решение, что госпитализация ей не требуется.

Водитель трезв. По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Торбеевском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Инцидент случился вечером 11 октября.

Источник: gibdd.ru/r/13