В Саранске ищут даму, укравшую деньги ранним утром

Полиция Саранска разыскивает даму средних лет, которая подозревается в краже денег. Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, преступление произошло с 06:00 часов до 09:00 понедельника, 9 октября.

Откуда именно дама украла деньги, не сообщается. Также неизвестна сумма причиненного ущерба.

Приметы гражданки: на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, волосы черные, короткие.

"Если Вам, что-либо известно о личности человека на фото, позвоните по телефонам: 8(917)0741733, 29-77-60 или 02", - сказано в сообщении МВД.

Как сообщалось ранее, в одно из отделений полиции Саранска обратилась 48-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф