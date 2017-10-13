В саранском микрорайоне "Юбилейный" загорелся строящийся дом

Накануне, 12 октября, в микрорайоне "Юбилейный" в Саранске произошел сильный пожар. Как выяснилось, там горел строящийся дом.

По информации пресс-службы МЧС по РМ, причиной пожара стало возгорание строительных материалов, которые были складированы на первом этаже строящегося дома. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и избежать серьезного ущерба.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее стали известны подробности смертельного пожара, который произошел в Ромоданово и унес жизнь человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru