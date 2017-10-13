В Саранске работник вынес с предприятия алюминиевые диски

Сотрудники полиции Саранска задержали местного жителя за кражу алюминиевых слитков.

Сообщается, что 4 бруска по 6,25 кг каждый пропали с территории одной из городских организаций. Грабителя вычислили мгновенно, им выявился 35-летний сотрудник фирмы. Представители полиции задержали преступника, похищенное изъято. На сегодняшний день устанавливается сумма причиненного ущерба.

На данный момент по факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что жителю Мордовии сломали челюсть за отказ дать закурить. В отношении курильщика возбуждено уголовное дело.

Источник: izvmor.ru