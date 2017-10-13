Реставраторы из Саранска спасли мельницу в "Тарханах"

Саранские эксперты отреставрировали деревянную ветряную мельницу в музее-заповеднике "Тарханы".

Объект был восстановлен в северной части усадьбы. На нем обнаружены крупные биопоражения дощатой кровли пристроек и потемнение деревянных элементов фасадов.

Реставраторам приходилось собирать высокие строительные леса и использовать особую технику для подъема работников на высоту 18 метров. В следствии проведенных ремонтных работ внешний вид ветряной мельницы улучшился, а фасады были защищены от воздействия негативных факторов на долгие годы.

Ранее сообщалось, что ГК "Тавла" будет радовать гостей мебелью, произведенной в Рузаевке.

Источник: izvmor.ru