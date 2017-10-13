В Атяшевском районе огромный тополь насмерть раздавил мужчину

В деревне Елхи Атяшевского района днем 12 октября произошла большая трагедия. Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, 59-летнего мужчина насмерть раздавило огромным деревом.

Известно, что несколько местных мужчин решили спилить тополь, который рос в деревне. Ствол рухнул на одного из них и нанес смертельные травмы. Высота дерева превышала 20 метров.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, житель Дубенского района лишь чудом остался жив после падения в колодец. Пенсионер опускал в колодец насос и упал вслед за ним вниз головой.

Источник: mordovia.sledcom.ru