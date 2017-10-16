20-летний дилер пытался наладить наркобизнес на территории Мордовии

Наркополиция Саранска задержала 20-летнего молодого человека, который пытался организовать наркобизнес на территории республики.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, юноша намеревался распространять отраву по территории региона-13 при помощи закладок. При себе у дилера оказалось около 19 грамм запрещенного вещества.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Саранске арестовали гражданина Украины, подозреваемого в сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты пакеты с неизвестным веществом в количестве 31 штуки. Экспертиза показала, что это наркотики общей массой 22,53 грамма.

Источник: 13.мвд.рф