Водитель "семерки" погиб в результате столкновения со столбом в Саранске

В результате столкновения вазовской "семерки" с железобетонной опорой в Саранске погиб водитель. Трагедия произошла утром 13 октября на улице Лодыгина.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, жертвой стал 24-летний молодой человек. Очевидцы рассказали, что он ехал с огромной скоростью и не справился с управлением. Также известно, что следом за "семеркой" ехали машины ДПС. Не исключено, что парень пытался уйти о погони.

Как сообщалось ранее, в Торбеевском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Виновником аварии стал водитель иномарки "Фольксваген Пассат", который вылетел на полосу встречного движения и врезался в фуру "МАН".

Источник: gibdd.ru/r/13