К весне в Саранске зацветут более 40 тысяч тюльпанов и гиацинтов

Власти Саранска намерены украсить город к будущей весне. Как стало известно, в столице Мордовии высадят около 42 тысяч тюльпанов и гиацинтов. Процесс начнется уже в ближайшее время.

Ожидается, что цветы украсят территорию нового стадиона "Мордовия Арена" и Юбилейный проспект накануне матчей чемпионата мира по футболу.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев не очень доволен темпами создания пешеходного перехода через железнодорожные пути по улице Полежаева. Глава столицы РМ напомнил, что переход должен быть готов весной 2018 года, а работы на объекте еще не начались.

Источник: izvmor.ru