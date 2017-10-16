Житель Саранска проткнул печень гостю-собутыльнику

В Саранске в республиканскую клиническую больницу с ножевыми ранами доставлен 38-летний уроженец села Новочадово.

Как обнаружилось, на него напал 54-летний житель Саранска. Товарищи встретили раннее утро за бутылкой и в скором времени поссорились. Владелец жилплощади нанес ножом приятелю 2 удара в живот и ногу. Раненый мужчина сам вышел из дома, но вскоре вынужден был вызвать скорую помощь.

Подозреваемый был арестован сотрудниками полиции у себя дома, предполагаемое орудие правонарушения изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Мордовии изнасиловавшему клиентку таксисту дали 7 лет.

Источник: izvmor.ru