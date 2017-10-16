В Мордовии водитель грузовика спровоцировал ДТП и скрылся

Накануне в республике произошло ДТП.

Инцидент случился в Кочкуровском районе, где шофер на большегрузе марки MAN выехал на "встречку" и врезался в "Хендай".

В результате столкновения 29-летний водитель легковушки получил легкие травмы и отказался от госпитализации. Сотрудники ГИБДД составили на водителя грузовика два протокола.

Ранее сообщалось, что в Саранске на улице Гагарина столкнулись пассажирский микроавтобус и легковушка.

Также стало известно о смертельном ДТП в Саранске, где водитель "семерки" погиб в результате столкновения со столбом. Не исключено, что водитель пытался "уйти" от сотрудников ДПС.

Источник: izvmor.ru