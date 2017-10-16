В Саранске столкнулись пассажирский микроавтобус и легковушка

Накануне в Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на улице Гагарина, где столкнулись маршрутное такси №32 и "Лада Гранта". В результате оба транспортных средства получили сильные механические повреждения.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно, нет данных и о наличии потерпевших.
На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.
Ранее сообщалось, что водитель "семерки" погиб в результате столкновения со столбом в Саранске. 24-летний шофер ехал с огромной скоростью и не справился с управлением.
Также стало известно о том, что бабушка-нарушительница из Саранска попала под колеса микроавтобуса.
Источник: izvmor.ru