В Саранске "Форд" не уступил дорогу "двенадцатой" и устроил ДТП

На улице Титова в Саранске произошло столкновение "Форда Фокус" и ВАЗ-2112. Фотографии с места событий разместили в соцсетях очевидцы.

По их словам, иномарка не уступила дорогу "двенадцатой", которая двигалась по главной дороге. В результате столкновения "Форд" выкинуло на обочину, а у ВАЗа сильно повреждена водительская сторона.

Информации о пострадавших нет. Во всех обстоятельствах инцидента предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок. На перекрестке улиц Старопасадская и Республиканская друг в друга врезались "Фольксваген Пассат" и "Опель Вектра".

Источник: Соцсети