В Саранске из-за пожара эвакуировали 700 человек из студенческого общежития

В ночь на 16 октября между первым и вторым этажами здания студенческого общежития, которое находится на ул. Московской, 78 в Саранске, произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, причиной стал загоревшийся мусорный бак.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 700 человек. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

В настоящее время специалисты выясняют причину пожара.

Ранее в МЧС Мордовии сообщили подробности пожара, который произошел в саранском микрорайоне "Юбилейный" в одном из строящихся домов. По сообщению спасателей, огонь распространился на 20 квадратных метров из-за позднего сообщения об инциденте.

Источник: 13.mchs.gov.ru