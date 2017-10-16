Жителя Ельниковского района задержали с наркотиками, спрятанными в машине

Сотрудники ДПС Мордовии задержали автомобилиста, при котором были обнаружены наркотики. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 44-летний житель Ельниковского района ехал на своей машине и был оставлен для досмотра. Между водительским и пассажирским сиденьями полицейские обнаружили пачку сигарет, внутри которой оказалась марихуана весом более 7 гр.

Мужчина рассказал, что наркотик заготовил для личного употребления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Саранске арестовали гражданина Украины, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф