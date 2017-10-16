В Краснослободском районе мужчина сгорел в собственном доме

В селе Старое Синдрово Краснослободского района Мордовии произошел смертельный пожар. В результате инцидента, который случился утром 15 октября, погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, в указанном населенном пункте сгорел жилой дом, принадлежавший 62-летнему мужчине. При разборе пепелища было найдено тело хозяина дома.

Специалисты устанавливают причину трагедии.

Как сообщалось ранее, в ночь на 16 октября между первым и вторым этажами здания студенческого общежития, которое находится на ул. Московской, 78 в Саранске, произошел пожар.

Источник: 13.mchs.gov.ru