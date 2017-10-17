Первая трава взошла на поле стадиона "Мордовия Арена"

Строящийся в Саранске стадион "Мордовия Арена" начинает приобретать все более реальные очертания. Так, на поле арены уже взошла первая трава, сообщает "Спорт Ин". По словам специалистов, трава еще еле заметная, но зато "ровненькая".

Напомним, что в поле встроена система подогрева, в особенно холодные дни и ночи газон закрывают специальными покрывалами. Тем не менее существует потребность в дополнительном тепле и свете. С этим помогут поступающие на "Мордовия Арену" мобильные осветительные установки. Таковых будет 11 штук.

Как сообщалось ранее, первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий побывал в Саранске с рабочей поездкой, в рамках которой проинспектировал ход строительства стадиона "Мордовия-Арена".