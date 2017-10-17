В Саранске девятиклассник за рулем "Лады" устроил ДТП

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился в пригородном поселке Луховка, где девятиклассник на "Ладе" не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате происшествия школьник отделался легким сотрясением мозга, а вот 34-летний пассажир легковушки с многочисленными травмами оказался в реанимации.

В настоящее время работники полиции выясняют, как школьник без прав оказался за рулем. По данному прецеденту возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что жительница Мордовии, угнавшая машину у сожителя, попалась полицейским в пьяном виде после поминок.

Источник: izvmor.ru