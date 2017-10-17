Жительница Саранска выпала на ходу из троллейбуса

Уроженка Саранска выпала на ходу из троллейбуса.

Сообщается, что инцидент случился на остановке "Строительный техникум" по улице Веселовского, где шофер троллейбуса начал движение, проявив неосторожность при посадке пассажиров, вследствие чего пенсионерка упала на проезжую часть.

В результате пострадавшую с ушибами доставили в клинику. Шофер трезв.

На данный момент проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске девятиклассник за рулем "Лады" устроил ДТП. Сам школьник отделался легким сотрясением мозга, а вот 34-летний пассажир легковушки с многочисленными травмами оказался в реанимации.

Источник: izvmor.ru