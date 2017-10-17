В Мордовии осудили женщину, которая ударила собственного сына ножом

Суд Мордовии вынес приговор 57-летней уроженке Рузаевки, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью.

Сообщается, что в июне этого года она пришла домой, где в это время в состоянии алкогольного опьянения находился ее 34-летний сын. Между ними произошла размолвка из-за того, что мужчина нигде не работает и нередко выпивает. Обозленная мать ударила родного человека кухонным ножом в живот. Уже после чего потерпевший был немедленно госпитализирован.

Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что в Мордовии осудили воровку из Нижегородской области.

Источник: izvmor.ru