Житель Мордовии погиб на пожаре, когда пытался спасти ружье

Представители республиканского МЧС поведали детали смертельного пожара, который случился в селе Старое Синдрово Краснослободского района.

Сообщается, что 62-летний пенсионер заметил, что у него полыхает кухня, открыл окно и стал выбрасывать на улицу ценные вещи: бензопилу, 2 шубы, аппарат для мойки авто.

В очередной раз он решил вернуться вглубь деревянного дома за ружьем. Концентрация дыма к тому времени оказалась уже очень высока и мужчина не смог выйти.

Прибывшие на место происшествия работники МЧС отыскали тело собственника дома. В результате пожара повреждено строение и уничтожено имущество на площади 100 м2.

Источник: izvmor.ru