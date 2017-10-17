Первенство Мордовии по футболу во втором дивизионе выиграл "Ватт"

Команда "ТФ "Ватт" стала победителем финального этапа первенства Мордовии по футболу среди команд второго дивизиона. Чемпионство было оформлено досрочно.

За тур до окончания чемпионата отрыв "Ватта" от "Сферы" (Комсомольский) составляет 7 очков. В последнем туре команды сыграют между собой, но первое место от футболистов "Ватта" уже никуда не денется. Отметим, что "Смена" была прошлогодним победителем первенства.

Бронзу текущего чемпионата разыграют между собой "Энергия ИТ" и "ПФ "Атемарская".

Как сообщалось ранее, ФК "Саранск" стал серебряным призером первенства России среди команд третьего дивизиона (МФС "Приволжье").

Источник: izvmor.ru