Мордовская делегация совершила в Сочи забег по трассе Формулы-1

16 октября в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялся фестивальный забег на дистанцию 4 километра и на 2017 метров. На старт вышли около 4 тысяч участников.

Местом проведения забега стала трасса Формулы-1. Участие в спортивном мероприятии приняли и представители Мордовии. В их числе был заместитель председателя Госкомитета РМ по делам молодежи Андрей Соломкин.

Старт на обе дистанции проходил единовременно. Все участники успешно преодолели финишную черту.

Как сообщалось ранее, в Саранске прошли X всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Шумбрат, молодость!". В нынешнем году в них приняли участие около 400 спортсменок.

Источник: izvmor.ru