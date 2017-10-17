Старшеклассники из Рузаевки облагородили двор родной школы №7

Учащиеся 11-го класса Рузаевской школы №7 провели акцию "Посади свою сосну". В рамках мероприятия они высадили саженцы молодых сосен, чтобы облагородить школьный двор. Таким образом ребята внесли посильный вклад в благоустройство родной школы.

"Посадка деревьев — это не только забота об экологии, но и, что не менее важно, возможность оставить след на Земле, память о себе, своеобразный наказ для последующих поколений", – сказала участница акции Ангелина Бородина.

Как сообщалось ранее, в Саранске в сквере на Советской площади ликвидируют больные деревья. На их месте будут высажены молодые голубые ели.

Источник: izvmor.ru