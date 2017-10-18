В Мордовии новые 200- и 2000-рублевые купюры появятся в декабре

На днях были презентованы новейшие купюры, которые водятся в РФ: номиналом в 200 и 2 000 рублей.

Пока, правда, новые деньги в Мордовию не поступили. 200- и 2000-рублевые купюры в первую очередь получили Севастополь и Владивосток, изображенные на купюрах, и Москва. В Мордовии новые образцы появятся в декабре.

Отметим, что выпуск новейших купюр – явление редкое. Последний раз новая бумажная купюра в Российской Федерации появилась в 2006 году, когда была выпущена банкнота достоинством в 5 000 рублей.

Ранее сообщалось, что жители Мордовии имеют возможность подарить "вторую жизнь" списанным книгам.

Источник: izvmor.ru