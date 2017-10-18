Сторонница ЗОЖ из Саранска подарила 3 тысячи рублей аферистам при покупке тренажера

Жительница Саранска обратилась в полицию с требованием найти мошенников, которые обманом завладели ее деньгами. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 32-летняя гражданка увидела объявление о продаже спортивного тренажера на сайте "Авито". Она связалась с продавцом и договорилась о покупке, а также перевела на банковский счет проходимца три тысячи рублей.

Разумеется, никакого тренажера женщина не получила, а ее деньги пропали.

Оперативники в настоящее время разыскивают преступника.

Как сообщалось ранее, 71-летняя жительница Саранска пришла в полицию с жалобой на то, что ее облапошили мошенники в соцсети "Одноклассники".

Источник: 13.мвд.рф