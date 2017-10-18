В Лямбирском районе колесо, оторвавшееся от ВАЗа, снесло кроссовер в кювет

Накануне, 17 октября, в Мордовии произошло достаточно необычное ДТП. Как сообщил в пресс-службе ГИБДД по РМ, в Лямбирском районе от вазовской "пятнадцатой" прямо на трассе отлетело колесо. Деталь автомобиля с большой скоростью покатилась по дороге и врезалась в кроссовер "Ссанг Йонг Кайрон". В результате столкновения иномарка отлетела в кювет.

В результате инцидента пострадала 55-летняя пассажирка кроссовера. Впрочем, она отделалась незначительными травмами.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, в Лямбирском районе республики понадобилась помощь спасателей, чтобы извлечь пострадавшую в аварии пассажирку из машины.

Источник: gibdd.ru/r/13