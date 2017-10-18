Лось стал виновником ДТП с маршруткой в Саранске

В Октябрьском районе Саранска произошло ДТП по вине лося. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, вечером 17 октября на 4-м км автодороги Саранск – Булгаково дикое животное неожиданно выбежало прямо перед микроавтобусом на проезжую часть.

Водитель маршрутки нажал на тормоз, но столкновения избежать не удалось. Из-за резкого торможения упала одна из пассажирок, которой потребовалась помощь врачей. А вот виновник аварии не пострадал – после падения он бодро сбежал с места ДТП.

Напомним, ранее лосей неоднократно видели в черте города.

Как сообщалось ранее, в Лямбирском районе республики понадобилась помощь спасателей, чтобы извлечь пострадавшую в аварии пассажирку из машины.

Источник: gibdd.ru/r/13