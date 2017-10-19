81-летний пенсионер упал в троллейбусе в Саранске

На проспекте 50 лет Октября в Саранске произошел инцидент с пожилым пассажиром троллейбуса. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, 81-летний дедушка не удержался на ногах во время движения транспортного средства и упал.

На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помощь. Водитель троллейбуса был трезв.

Как сообщалось ранее, в Октябрьском районе Саранска произошло ДТП по вине лося. Вечером 17 октября на 4-м км автодороги Саранск – Булгаково дикое животное неожиданно выбежало прямо перед микроавтобусом на проезжую часть.

Источник: gibdd.ru/r/13