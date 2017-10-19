В Мордовии осудили мужчину за сбыт фальшивой купюры

Суд Мордовии вынес приговор гражданину Молдовы, обвиняемому в сбыте фальшивой купюры в республике.

Сообщается, что подсудимый получил поддельную 5-тысячную купюру в Московской области. Через некоторое время он приехал в Рузаевский район, где расплатился банкнотой в одном из магазинов. Кассир признаков подделки не заметила и отдала покупателю сдачу свыше 4 000 рублей.

Однако уйти от наказания сбытчику подделки не удалось. Рузаевский районный суд приговорил мужчину к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что жителя Мордовии будут судить за попытку ограбления и убийство одного бизнесмена.

Источник: izvmor.ru