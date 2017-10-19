В Саранске безработная хотела украсть топор, фонарь и набор полотенец

В отделение полиции обратилась начальник одного из отделов крупного гипермаркета строительных материалов в Саранске.

Заявительница рассказала правоохранителям, что одна из покупательниц пыталась унести топор, фонарь, набор полотенец и другую мелочь.

Предполагаемой воровкой оказалась 41-летняя безработная уроженка села Большая Елховка. Она набрала в корзину вещи, и попыталась уйти из торгового зала не заплатив за товар.

Свою вину преступница не отрицает. Сумма причиненного ущерба составила свыше 4 000 рублей.

Ранее сообщалось, что сторонница ЗОЖ из Саранска подарила 3 тысячи рублей аферистам при покупке тренажера.

Источник: izvmor.ru