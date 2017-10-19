В Мордовии сотрудника Минобороны осудили за взятку

Ковылкинский суд Мордовии вынес приговор ведущему инженеру филиала предприятия "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ" Владимиру Варавину. Он обвинялся в получении взятки в крупном размере и был признан виновным.

Следствие установило, что в 2016 году подрядчик допустил ряд нарушений при проведении строительных работ. Однако Варавин пообещал закрыть на это глаза, если ему заплатят 541 тысячу рублей.

Приговором суда мужчине назначены 4 года колонии строгого режима и штраф в размере 6 492 000 рублей.

Как сообщалось ранее, полковник Рогулев, занимающий пост начальника военного представительства Мордовии, подозревается в получении крупной взятки.

Источник: mordovia.sledcom.ru