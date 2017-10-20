"Приора" повалила опору линии электропередач в Саранске

Накануне утром, 19 октября, в Саранске "Лада Приора" влетела в опору линии электропередач. При столкновении столб рухнул на землю.

Инцидент произошел в районе памятника "Навеки с Россией". В результате ДТП была обесточена троллейбусная линия. Для устранения последствий аварии на место ЧП прибыли четыре спецбригады аварийной службы.

Водитель "Приоры" в ДТП не пострадал, чего не скажешь об автомобиле. Разбитую машину увезли на эвакуаторе.

Ранее сообщалось, что 81-летний пенсионер упал в троллейбусе на проспекте 50 лет Октября в Саранске. Водитель троллейбуса был трезв.