Творческие коллективы Мордовии дали концерт в Александровском саду в Сочи

Мордовская делегация продолжает принимать активное участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. На одной из многочисленных площадок форума, в Александровском саду, прошел концерт с участием творческих коллективов из региона-13.

Поддержать мордовских артистов пришло немало людей, были среди них и иностранцы. И это при том, что выбор мероприятий на форуме очень велик.

Как сообщалось ранее, многократный победитель всероссийских и международных конкурсов, дважды победитель Кубка мира среди аккордеонистов-2002 Александр Поелуев снова приедет в Саранск с сольным концертом.

Источник: izvmor.ru