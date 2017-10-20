Житель Саранска устроил пьяный дебош в поезде "Абакан — Москва"

Житель Саранска, ехавший в поезде "Абакан — Москва", не добрался до пункта назначения из-за своего поведения. Нетрезвый 29-летний гражданин громко выражался нецензурной бранью, чем мешал и пассажирам, и проводникам.

В итоге буйного мужчину ссадили на станции Кунгур. На уроженца Мордовии составлен административный протокол.

Как сообщалось ранее, в Мордовии задержан предполагаемый убийца жителя Тульской области. Трагедия произошла в ночь на 15 октября. Около дома культуры в городе Узловая было найдено тело 29-летнего мужчины с ножевыми ранами.

Источник: izvmor.ru