В Саранске задержали прилично одетого человека без совести

Во вневедомственную службу охраны Саранска обратились продавцы одного из местных магазинов и рассказали о клиенте без совести.

Сообщается, что прилично одетый мужчина взял с полки бутылку виски и, не скрываясь, прошел мимо кассы к выходу. На попытавшегося его остановить администратора магазина, обратившегося к его совести, гражданин попросту не обратил внимания.

Воришку задержали на пути домой. Он направлялся к подъеду с трофеем в руке. Любитель элитного алкоголя был передан в дежурную часть работников полиции.

Ранее сообщалось, что житель Саранска, устроивший смертельную резню в Тульской области, сдался полиции.

Источник: izvmor.ru