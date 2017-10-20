В Мордовии полицейские нашли маковую соломку в автомобиле девушки

В Мордовии сотрудники полиции задержали автоледи с маковой соломкой.

Представители МВД по РМ поведали, что стражи порядка остановили для досмотра авто 26-летней уроженки Ардатова. В салоне автомобиля правоохранители выявили пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза определила, что это маковая соломка массой 185 грамм.

По словам девушки, мак она собрала для индивидуального использования. За незаконное хранение наркотических средств ей грозит наказание вплоть до 3 лет колонии.

Ранее сообщалось, что жителя Мордовии будут судить за попытку ограбления и убийства бизнесмена.

Источник: izvmor.ru