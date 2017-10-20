Гимнаст из Мордовии выиграл золото международного турнира в Грузии

Международный турнир по спортивной гимнастике VTB CUP 2017 завершился в Тбилиси (Грузия). Участие в нем приняли спортсмены из России, Армении, Грузии, Украины, Латвии, Азербайджана и других стран. В составе российской команды были и представители Мордовии.

Регион-13 представил спортсмен ГБУ РМ "СШОР по спортивной гимнастике Леонида Аркаева" Вильям Катынь. В упражнении на коне/махи он завоевал золото, показав результат 13,266 баллов.

Кроме того, мордовский гимнаст занял седьмое место в многоборье.

Как сообщалось ранее, мордовские самбисты завоевали три медали на открытом чемпионате Пензенской области.

Источник: mordovia-sport.ru