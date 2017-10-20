Войска Росгвардии обеспечат порядок в Саранске во время ЧМ-2018

Во время проведения в Саранске чемпионата мира по футболу 2018 года порядок будет обеспечивать специально созданная группировка войск Росгвардии. Гвардейцы будут следить за соблюдением закона во всех городах ПФО, где пройдут матчи ЧМ – это Саранск, Самара, Нижний Новгород и Казань.

Росгвардейцы будут обеспечивать безопасность команд-участниц мундиаля, а также патрулировать улицы в дни проведения турнира.

Как сообщалось ранее, в Саранске продолжают создавать "банк данных" квартир для гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Уже поступило почти 290 заявок от владельцев квартир в столице РМ, которые готовы предоставить жилье болельщикам.

Источник: izvmor.ru