Жители Мордовии доверяют полиции и чувствуют себя защищенными

В Мордовии был проведен соцопрос МВД, целью которого было определить, насколько защищенными чувствуют себя граждане республики. Опрос проводился с 1 августа по 30 сентября этого года. Участие в нем приняли 3300 жителей республики.

Итоги опроса показали, что 73,15% опрошенных (2414 человек) чувствуют себя защищенными, 77,45% (2556 граждан) доверяют полиции, а 80,51% (2657 респондентов) положительно оценивают работу стражей порядка в регионе.

Как сообщалось ранее, во время проведения в Саранске чемпионата мира по футболу 2018 года порядок будет обеспечивать специально созданная группировка войск Росгвардии.

Источник: 13.мвд.рф