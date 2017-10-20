В Мордовии школьная перемена закончилась ампутацией ногтевой фаланги

"Ампутация ногтевой фаланги" - с таким диагнозом в Зубово-Полянскую клинику накануне была доставлена восьмилетняя школьница.

Свидетели сообщают, что девочка рыдала от невыносимой боли и прижимала к себе руку. Доктора сделали все возможное для того, чтобы обезболить травмированный палец и оказали нужную помощь.

Таким серьезным несчастным случаем завершилась шумная перемена в одной с школ района. Ученица захлопнула дверь, не увидев, что палец остался в проеме.

На сегодняшний день девочку выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка из Саранска отравилась, выпив капли для носа.

Источник: izvmor.ru