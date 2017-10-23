Футболисты сборной Мордовии разгромили сборную мира в Сочи

В рамках Всероссийского фестиваля молодежи и студентов в Сочи состоялся футбольный матч между сборной мира и молодежной сборной Мордовии. Встреча прошла на поле Олимпийского парка.

В состав сборной мира вошли спортсмены из Конго, Словении и России. Победу в этой встрече отпраздновали представители региона-13 – 7:3.

Как сообщалось ранее, мордовская делегация продолжает принимать активное участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов. На одной из многочисленных площадок форума, в Александровском саду, прошел концерт с участием творческих коллективов из региона-13.

Источник: izvmor.ru