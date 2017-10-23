В Мордовии пьяный водитель "семерки" протаранил "восьмерку": пострадала женщина

В Инсарском районе Мордовии произошло ДТП, виновником которого стал пьяный водитель. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, ВАЗ-2107, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил ВАЗ-2108. В результате два отечественных автомобиля столкнулись.

В аварии пострадала пассажирка "восьмерки". С травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу. Водители обошлись без травм. Как выяснилось, водитель "семерки" был нетрезв.

По данному факту проводится проверка.

Ранее стали известны подробности ДТП, которое произошло 19 октября в Саранске около памятника "Навеки с Россией".

Источник: gibdd.ru/r/13