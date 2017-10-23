Водитель "Приоры", который повалил столб в Саранске, был пьян

Стали известны подробности ДТП, которое произошло 19 октября в Саранске около памятника "Навеки с Россией". Как сообщалось ранее, "Лада Приора" влетела в опору линии электропередач. При столкновении столб рухнул на землю.

В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что водитель "Лады" был пьян. В результате аварии он получил незначительные травмы. На нарушителя составлен протокол.

Напомним, в ночь на 19 октября в Мордовии случилась самая настоящая полицейская погоня за преступником. Стражи порядка пытались остановить "Приору", однако водитель "Лады" лишь увеличил скорость.

Источник: gibdd.ru/r/13