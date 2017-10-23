Жительница Саранска лишилась 12,5 тысяч рублей, поверив сообщению о хакерах

Жительница Саранска стала жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 67-летней женщине позвонил неизвестный мужчина и заявил, что многие банковские счета атакуют хакеры. Чтобы не потерять накопления, пожилой даме следует срочно установить защиту карты.

Пенсионерка поверила мошеннику. Тогда он попросил ее назвать ему номер карты, код на оборотной стороне и другие данные. Женщина выполнила все требования, в результате чего с ее счета пропали 12,5 тысяч рублей.

Сейчас оперативники выясняют обстоятельства преступления.

Как сообщалось ранее, генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 жителей Свердловской области, которые обвиняются в компьютерном мошенничестве в отношении мордовской фирмы.

Источник: 13.мвд.рф