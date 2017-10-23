В столкновении трех грузовиков в Мордовии чудом обошлось без жертв

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Рузаевском районе, где водитель "МАНа" попытался съехать на обочину, однако при торможении многотонный тягач занесло на "встречку", по которой ехал ГАЗ с молокоцистерной. Для того, чтобы избежать столкновения, шофер молоковоза выехал на встречную полосу и лоб в лоб встретился с МАЗом, уже после чего съехал в кювет.

Согласно предварительным сведениям, вследствие аварии жертв нет. Виновник ДТП, автомобиль которого, кстати, остановил металлический отбойник, отделался легкими травмами.

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Источник: izvmor.ru