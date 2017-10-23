В Саранске водитель автобуса сбил 81-летнюю пенсионерку

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Ульянова, где водитель ПАЗа совершил наезд на 81-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть в неположенном месте.

Прибывшие на место аварии медики оказали пострадавшей необходимую помощь. На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Мордовии пьяный водитель "семерки" протаранил "восьмерку", пострадала женщина. Водители обошлись без травм.

Также стало известно о том, что ночная погоня в Саранске завершилась госпитализацией двух человек. В больницу были доставлены не только 25-летний водитель-нарушитель, но и его 20-летний пассажир.

Источник: izvmor.ru