"Уфа" недовольна решением саранского арбитра Сергея Куликова в матче со "СКА-Хабаровск"

Футбольный клуб "Уфа" намерен обжаловать работу саранского арбитра Сергея Куликова в матче 14-го тура РФПЛ со "СКА-Хабаровск" (2:2). Речь идет об эпизоде на 56-й минуте, в котором Куликов показал желтую карточку игроку "Уфы" Бояну Йокичу.

В клубе из Башкирии считают, что данное решение арбитра было ошибочным, так как в том эпизоде правила нарушал другой игрок "Уфы" – форвард Дмитрий Сысуев.

Как сообщалось ранее, в рамках Всероссийского фестиваля молодежи и студентов в Сочи состоялся футбольный матч между сборной мира и молодежной сборной Мордовии. Встреча прошла на поле Олимпийского парка.