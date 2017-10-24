В Мордовии у проводника поезда в купе обнаружили около 5 кг наркотиков

Проводник пассажирского поезда "Адлер-Воркута" задержан в Мордовии с крупной партией наркотиков.

Представители Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что в служебном купе у него был найден и изъят пакет с гашишом весом свыше 4,8кг. Наркотик перевозился для дальнейшего незаконного сбыта. Но довести преступный замысел до конца проводнику не удалось благодаря бдительности транспортных стражей порядка.

На данный момент в отношении арестованного проводника возбуждено уголовное дело. По решению Рузаевского районного суда он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что "Черный лесоруб" из Мордовии объявлен в розыск.

Источник: izvmor.ru